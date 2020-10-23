Bursa'da sahte içki operasyonu

DHA 23 Ekim 2020 Cuma 23:03 - Güncelleme: 23 Ekim 2020 Cuma 23:03

Bursa Jandarma Komutanlığı ile Mudanya Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak ve sahte alkolle mücadele kapsamında yürüttüğü istihbarat çalışmaları sonucunda ilçedeki Yalıçiftlik Mahallesi’nde bir evden piyasaya sahte içki sürüleceği bilgisine ulaştı. Takibin ardından harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere baskın yaptı. Operasyonda U.A. ile M.A. gözaltına alındı, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 723 litre sahte içki ele geçirildi.

Şüphelilerin karakoldaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.