İSTANBUL 5°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ocak 2026 Salı / 25 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,1696
  • EURO
    50,4216
  • ALTIN
    6368.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Bursa'da ters yön faciası! Çok sayıda yaralı var
Yaşam

Bursa'da ters yön faciası! Çok sayıda yaralı var

Bursa'da ters yöne girerek kazaya neden olan otomobil, üç araca çarptı. Kaza sonrası yol savaş alanına döndü, 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

İHA13 Ocak 2026 Salı 10:48 - Güncelleme:
Bursa'da ters yön faciası! Çok sayıda yaralı var
ABONE OL

Bursa'da ters yönden ana yolda seyreden otomobilin neden olduğu zincirleme trafik kazasında 3'ü sürücü olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Orhaneli Yolu Caddesi üzerinde ters istikametten trafiğe giren 16 BCD plakalı otomobilin sürücüsü O.G.P., karşı yönden gelen 16 RT plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan araca, bu kez de aynı yönde ilerleyen R.B idaresindeki 16 ARE plakalı otomobil çarptı. Zincirleme kazada, ters yönden gelen otomobilin sürücüsü O.G.P., 16 RT 060 plakalı otomobilin sürücüsü A.D. ile 16 ARE 634 plakalı otomobilin sürücüsü R.B. yaralandı. Araçlarda yolcu olarak bulunan M.Ç., Ç.A. ve M.Y. isimli şahıslar da kazada yaralananlar arasında yer aldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla bölgedeki en yakın hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumu iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

ÖNERİLEN VİDEO

Küçük çocuğun büyük yüreği: Ambulans için trafiği durdurdu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.