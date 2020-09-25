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Yaşam

Hafif ticari araç, kamyona çarptı: 4 ağır yaralı

Bursa'da, sürücüsü hatalı sollama yapan hafif ticari araç, hafriyat kamyonuna çarptı.

AA25 Eylül 2020 Cuma 18:27 - Güncelleme: 25 Eylül 2020 Cuma 18:27
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Bursa'da hafriyat kamyonuyla hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Bursa istikametine seyreden O.A. idaresindeki 16 MES 19 plakalı hafif ticari araç, Osmangazi ilçesi Doğancı Mahallesi'nde karşı yönden gelen A.A'nın kullandığı hafriyat kamyonuyla çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hafif ticari araçta sıkışan sürücü O.A. ile E.A., Ş.T. ve 3 yaşındaki Ö.F.A. bulundukları yerden çıkarıldı.

Ambulanslarla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen yaralıların tedavisi sürüyor.

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