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Yaşam

Bursa'da trafik kazası

Bursa'da kamyon ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

AA27 Şubat 2021 Cumartesi 00:02 - Güncelleme: 27 Şubat 2021 Cumartesi 00:02
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Mahmudiye Mahallesi Tandoğan Caddesi üzerinde Emin Y. idaresindeki 16 UR 071 plakalı hafif ticari araç ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 FD 210 plakalı kamyon çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç sürücüsü Emin Y. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı yaralı sürücüyü İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kapanan cadde kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.

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