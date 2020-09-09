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Yaşam

Bursa'daki orman yangını kontrol altına alındı

Bursa'nın Kestel ilçesinde çıkan orman yangını 3 saatin sonunda kontrol altına alındı.

IHA09 Eylül 2020 Çarşamba 23:08 - Güncelleme: 09 Eylül 2020 Çarşamba 23:08
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Bursa’nın Kestel ilçesinde çıkan orman yangını 3 saatin sonunda kontrol altına alındı. Havadan da müdahalenin yapıldığı yangında soğutma çalışmaları dört bir yandan devam ediyor.

Gölbaşı Göleti yakınındaki çamlık alanda saat 15.00 sıralarında başlayan yangın rüzgarın etkisiyle Turanköy ve Bursa Ankara karayoluna doğru ilerledi. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ile Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürmek için hummalı bir çalışma başlattı. 20’den fazla itfaiye ve arozöz ile çok sayıda işçinin katıldığı yangın söndürme çalışmasına, başka bölgede helikopter de sonradan katıldı. Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Ekipler, dört bir yandan soğutma çalışmaları yaparken, kedinin ardından bir tane de kaplumbağa alevlerin arasından kurtarıldı. Bir vatandaş tarafından kurtarılan kaplumbağa, yolun karşı tarafındaki tehlike olmayan ormanlık alana bırakıldı.

Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, "İhbar geldiği gibi kısa sürede bölgeye geldik. Çıkış sebebi hakkında bilgimiz yok. Rüzgar lehimize, arkadaşların müdahalesi devam ediyor. Tehdit altında yerleşim yok. Sadece rüzgarın dönmesi sıkıntı olabilir" dedi.

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