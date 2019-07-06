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Büyük ikramiyeyi alan çiftçi, köyüne geri döndü

MİLLİ Piyango İdaresi'nce düzenlenen Şans Topu'nun 942'nci hafta çekilişinde 5+1 bilen üç talihliden biri olan Çorumlu çiftçi Mustafa Taşkın (45), kazandığı 555 bin 320 lira 70 kuruş ikramiye alarak köyüne döndü. İcralık borçlarını ödediğini belirten Taşkın, 'Köyde çiftçilik yapmaya devam edeceğim' dedi.

  • DHA
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Şans Topu'nun 3 Temmuz çekilişinde 5+1 bilen üç talihlisinden biri olan Çorumlu çiftçi Mustafa Taşkın (45), 555 bin 320 lira 70 kuruş ikramyeisini aldı. Mecitözü ilçesine bağlı Elvançelebi köyüne dönen Taşkın, "İlçede ben şans topu oynadım. Zaten zaman zaman oynardım. Ertesi gün sabah uyandığımda baktım ki şans topu ikramiyesi üçe bölünmüş ve bu üç talihliden birisi ben olmuşum. Çok sevindim. Bu para çok işime yaradı. İcralık dosyalarım vardı. Traktörümü satmıştım. Zaten tarım ve hayvancılıkla uğraşıyordum ve zor durumdaydım. İcralık borçlarımı kapattım" dedi.
 
Kendisine traktör aldığını anlatan Taşkın, "Çok şükür bu para işime yaradı. Bizler tarım ve hayvancılıkla uğraş veren insanlarız. Çiftçilik, hayvancılık, kısacası tarım bana babadan kalma bir meslek. Sıkıntılarımdan kurtuldum ve işlerimi büyütmek için iyi bir adım atmama vesile oldu. Bizler köyümüzde yaşamaya alışmışız, köyümüzden kopmamız mümkün değil. Çıkan para ile yeniden kaldığımız yerden çiftçilik yapmaya devam edeceğim" dedi.

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