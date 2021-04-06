Büyükada'da İSPARK ahırlarındaki atların özgür bırakılması için eylem yapıldı

AA 06 Nisan 2021 Salı 17:00 - Güncelleme: 06 Nisan 2021 Salı 17:01

Ahırın önünde pankart açan grup, atların serbestçe dolaşamadığı için öldüğünü ileri sürerek, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden atların ahırlardan dışarı çıkarılmasını talep etti.

Adaların Atları Platformu Gönüllüsü Dolunay Varol, grup adına yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Atların durumunu sürekli olarak yerinde takip eden bizler, atların büyük bölümünün Büyükada'daki İSPARK ahırından dışarıya çıkarılmadığını biliyoruz. Çok sayıda atın bu nedenle öldüğüne tanığız. Büyükada İSPARK ahırlarında 100-130 civarı at bizden ve bahardan uzak, hapis hayatı yaşıyor. Oysa 2019'un sonunda Adalar'da 1.700 civarında at yaşıyordu. Büyükşehir Belediyesi bu atların 1.179'unu satın aldığını açıkladı. Aldığı atların 860'ını ada dışına gönderdi."

Varol, atları kamu adına satın alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ekrem İmamoğlu'ndan sorumluluğunu yerine getirmesini istedi.

