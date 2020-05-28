Büyükçekmece'de cuma namazı kılınacak camiler belli oldu! İşte Büyükçekmece'de cuma namazı kılınacak cami ve mescitler

Büyükçekmece'de cuma namazı kılınacak camiler son dakika açıklandı! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta, 29 Mayıs'ta bazı camilerin ibadete açılacağının müjdesini vermişti. İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde yarın itibarıyla cuma namazları cemaatle kılınabilecek. Bu hafta itibarıyla cemaatle kılınacak olan cuma namazı için uygun olan camiler belirlendi ve karar resmen açıklandı. Büyükçekmece'de cuma namazı kılmak isteyen vatandaşlar için Büyükçekmece cuma namazı kılınacak camiler listesini haberimizde derledik. İşte Büyükçekmece için açıklanan Cuma namazı kılınacak camiler
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın imzaladığı karara göre Büyükçekmece ilçesinde çok sayıda camide geniş alan ve avlular olmak üzere cuma namazı kılmak serbest oldu. Cemaatin camiyle buluşacağı ilk cuma namazında aşağıdaki listede yer alan tüm camilerde cuma namazı kılınabilecek.BÜYÜKÇEKMECE'DE CUMA NAMAZI HANGİ CAMİLERDE KILINACAK?
Valilikten yapılan açıklamada “29 Mayıs 2020 Cuma günü İstanbul'daki 3.457 cami ve mescitten 1.923 cami ve mescit ile 264 mekânda Cuma namazı kılınmak üzere gerekli düzenlemelere başlanmıştır. İlçelerimizde Cuma namazı kılınabilecek cami, mescit ve uygun yerlerin listesi aşağıya çıkarılmıştır” denildi.BÜYÜKÇEKMECE'DE CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER
Abdurrahim Reyhan Camii
Ahmediye Mh.Camii
Akşemsettin Camii
Ali Rıza Efendi Camii
Batıköy Pirireis Camii
Beykent Camii
Beykent Sanayi Sitesi Mescidi
Büyükçekmece İbrahim Sancak Camii
Çakmaklı Mh.Camii
Denizgören Mescidi
Eskiceçiftliği Mh.Esentepe Camii
Fatih Camii
Güzelbahçe Camii
Güzelce Güzelkent Camii
Güzelce Merkez Camii
Güzelce Yeni Camii
Güzelkent Camii
Güzelşehir İhlas Camii
Hacı İbrahim Hasan Çavuş Camii
Hacı Mehmet Uçar Camii
Hünkartepe Bilali Habeşi Camii
Hz.Ali Camii
Hz.Osman Camii
İhramcızade İsmail Hakkı Camii
Kamiloba Mh.Camii
Kamiloba Mh.Hidayet Özcan Camii
Karaağaç Mh.Camii
Kuba Camii
Kumburgaz Yeni Camii
Medine Camii
Mehmet Zeki Karakoç Camii
Merkez Camii
Mimarsinan Hz.Ebubekir Camii
Mimarsinan Kubbeli Camii
Muhammediye Camii
Mustafa Yavaş Yeni Camii
Nuri Ve Kadriye Duman Camii
Pınarkent Hacı Abdullah Camii
Sahibül Vefa Mescidi
Sancaklar Camii
Satı Çerçi Ve Oğulları Camii
Seyit Onbaşı Camii
Sokullu Mehmet Paşa Camii
Şehit Yahya Çavuş Camii
Tepecik Aksa Camii
Tepecik Fatih Camii
Tepecik Hz.Ebubekir Camii
Tepekent Fatih Sultan Mehmet Camii
Yeşiltepe Camii
Yeşilvadi Camii
Zeynel Abidin Yeni Camii
Mimar Sinan Spor Tesisi
Kemal Karasu Spor Tesisi
Büyükçekmece Tepecik Spor Şenol Güneş Spor TesisleriİLÇE İLÇE İSTANBUL'DA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER