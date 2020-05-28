Büyükçekmece'de cuma namazı kılınacak camiler belli oldu! İşte Büyükçekmece'de cuma namazı kılınacak cami ve mescitler

28 Mayıs 2020 Perşembe 17:21 - Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 17:21

Büyükçekmece'de cuma namazı kılınacak camiler son dakika açıklandı! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta, 29 Mayıs'ta bazı camilerin ibadete açılacağının müjdesini vermişti. İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde yarın itibarıyla cuma namazları cemaatle kılınabilecek. Bu hafta itibarıyla cemaatle kılınacak olan cuma namazı için uygun olan camiler belirlendi ve karar resmen açıklandı. Büyükçekmece'de cuma namazı kılmak isteyen vatandaşlar için Büyükçekmece cuma namazı kılınacak camiler listesini haberimizde derledik. İşte Büyükçekmece için açıklanan Cuma namazı kılınacak camiler

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın imzaladığı karara göre Büyükçekmece ilçesinde çok sayıda camide geniş alan ve avlular olmak üzere cuma namazı kılmak serbest oldu. Cemaatin camiyle buluşacağı ilk cuma namazında aşağıdaki listede yer alan tüm camilerde cuma namazı kılınabilecek.

Valilikten yapılan açıklamada “29 Mayıs 2020 Cuma günü İstanbul'daki 3.457 cami ve mescitten 1.923 cami ve mescit ile 264 mekânda Cuma namazı kılınmak üzere gerekli düzenlemelere başlanmıştır. İlçelerimizde Cuma namazı kılınabilecek cami, mescit ve uygun yerlerin listesi aşağıya çıkarılmıştır” denildi.

Abdurrahim Reyhan Camii

Ahmediye Mh.Camii

Akşemsettin Camii

Ali Rıza Efendi Camii

Batıköy Pirireis Camii

Beykent Camii

Beykent Sanayi Sitesi Mescidi

Büyükçekmece İbrahim Sancak Camii

Çakmaklı Mh.Camii

Denizgören Mescidi

Eskiceçiftliği Mh.Esentepe Camii

Fatih Camii

Güzelbahçe Camii

Güzelce Güzelkent Camii

Güzelce Merkez Camii

Güzelce Yeni Camii

Güzelkent Camii

Güzelşehir İhlas Camii

Hacı İbrahim Hasan Çavuş Camii

Hacı Mehmet Uçar Camii

Hünkartepe Bilali Habeşi Camii

Hz.Ali Camii

Hz.Osman Camii

İhramcızade İsmail Hakkı Camii

Kamiloba Mh.Camii

Kamiloba Mh.Hidayet Özcan Camii

Karaağaç Mh.Camii

Kuba Camii

Kumburgaz Yeni Camii

Medine Camii

Mehmet Zeki Karakoç Camii

Merkez Camii

Mimarsinan Hz.Ebubekir Camii

Mimarsinan Kubbeli Camii

Muhammediye Camii

Mustafa Yavaş Yeni Camii

Nuri Ve Kadriye Duman Camii

Pınarkent Hacı Abdullah Camii

Sahibül Vefa Mescidi

Sancaklar Camii

Satı Çerçi Ve Oğulları Camii

Seyit Onbaşı Camii

Sokullu Mehmet Paşa Camii

Şehit Yahya Çavuş Camii

Tepecik Aksa Camii

Tepecik Fatih Camii

Tepecik Hz.Ebubekir Camii

Tepekent Fatih Sultan Mehmet Camii

Yeşiltepe Camii

Yeşilvadi Camii

Zeynel Abidin Yeni Camii

Mimar Sinan Spor Tesisi

Kemal Karasu Spor Tesisi

Büyükçekmece Tepecik Spor Şenol Güneş Spor Tesisleri