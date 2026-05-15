15 Mayıs 2026 Cuma / 29 Zilkade 1447
  Büyükelçilerden ''erik dalı'' kapışması! Fransa, Belçika'ya meydan okudu
Yaşam

Büyükelçilerden ''erik dalı'' kapışması! Fransa, Belçika'ya meydan okudu

Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği, bir etkinlikte 'Ankara havası' oynayan Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Hendrik Van de Velde'nin görüntülerini sosyal medyada paylaşarak, kendisini 14 Temmuz Fransa Milli Günü'nde Büyükelçi Isabelle Dumont ile karşılıklı 'Erik Dalı' oynamaya davet etti.

AA15 Mayıs 2026 Cuma 10:32
Büyükelçilik, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Hendrik Van de Velde'nin "Ankara havası" oynadığı haber görüntülerini alıntılayarak paylaşım yaptı.

Paylaşımda, "Haberde Belçika'dan Fransa'ya rakip çıktığı ifade ediliyor. O halde önümüzdeki 14 Temmuz Milli bayramımızda Büyükelçi Hendrik Van de Velde'yi, Büyükelçimiz Isabelle Dumont ile karşılıklı Erik Dalı oynamaya davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Belçika'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından 13 Mayıs'ta düzenlenen "Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Üst Düzey Etkileşim Etkinliği"nde Büyükelçi Van de Velde'nin "Ankara havası" oynadığı görüntüler paylaşılmıştı.

Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği, Temmuz 2025'te düzenlenen Milli Gün resepsiyonunda "Erik Dalı" şarkısını çalmıştı.

