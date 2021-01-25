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Yaşam

Buz pistine dönen sokakların tadını çocuklar çıkardı

Şırnak'ta 1 haftadır etkisini sürdüren kar yağışının ardından çocuklar, evlerinden temin ettikleri tahta parçaları, leğen ve naylonları kızağa çevirerek, sokaklarının karla kaplı yokuşlarında kayarak eğlendi.

DHA25 Ocak 2021 Pazartesi 09:16 - Güncelleme: 25 Ocak 2021 Pazartesi 09:16
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Beytüşşebap ilçesinde yaklaşık 1 haftadır etkisini sürdüren kar yağışı ile ilçe merkezi beyaz örtü ile kaplandı. 

Belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürürken, vatandaşlar da evlerinin çatılarına biriken karları temizledi.

Pandemi nedeniyle okullarından uzakta, EBA üzerinden eğitim gören çocuklar, karın kapladığı yokuşlu sokaklarda, evlerinden getirdikleri tahta parçaları, leğen ve naylonları kızağa çevirerek arkadaşlarıyla saatlerce kayarak eğlendi. 

Malzemeleri olmamasına rağmen mevcut ev eşyaları ile karın kayfini çıkaran çocuklar, neşe dola vakit geçirdi.

Buz pistine çevirdikleri sokaklarda kayak yapan çocuklardan Ecrin Adıyaman, okulların kapalı olması nedeniyle evlerinde çok sıkıldıklarını ve karın yağmasıyla sokaklara çıkıp kayak yaptıklarını söyledi. 

Ecrin, okulunu da çok özlediğini ve biran önce açılmasını istediğini söyledi.

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