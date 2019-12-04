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Buzağı desteklemeleri yattı mı? 2018 2. dönem buzağı desteklemesi ne zaman ödenecek?

Buzağı desteklemeleri yattı mı? 2018 2. dönem buzağı desteklemesi ne zaman ödenecek? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı büyükbaş hayvancılığın devamını sağlamak ve kayıpları en aza indirgemek adına buzağı desteklemeleri gerçekleştiriyor. Buzağı destekleme ödemeleri yıl içerisinde iki kez yapılıyor. İlk destekleme dönemi 2 Temmuz-31 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleştirilmişti. Şimdi ise gözler 2. dönem ödemelerine çevrildi. 2018/2 dönem buzağı desteklemeleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor.

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Buzağı desteklemeleri için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Buzağı desteklemeleri yattı mı? 2018 2. dönem buzağı desteklemesi ne zaman ödenecek? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Buzağı desteklemeleri, büyükbaş hayvancılığın devamını sağlamak ve kayıpları en aza indirgemek isteyen Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ödeniyor. Buzağı desteklemeleri yıl içerisinde iki kez gerçekleştiriliyor. İlk destekleme dönemi 2 Temmuz-31 Ağustos 2018 tarihinde tamamlanmıştı. Şimdi gözler ikinci ödemelere çevrildi. 
 
BUZAĞI DESTEKLEMELERİ YATTI MI? 
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2018 yılı 2. dönem ödemesi henüz yapılmadı. Ödemelerin yakın zaman içerisinde yapılması bekleniyor. 

 
BUZAĞI DESTEKLEME ÜCRETİ NE KADAR?
4 Ay ve üzeri buzağılara 350 TL/baş
 
Soy kütüğüne kayıtlı 500 Tl/Baş
 
Döl Kontrollü Boğanın Yavrusu (ilave) 50 TL/Baş
 
Yetiştiricilik Bölgesi İlleri (ilave) 200 TL/Baş
 

 
 
BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Bu imkandan faydalanmak isteyen üreticilerden bazı kriterlere uymaları talep edilecek. İşte, o kriterler;
 
Buzağıları 4 Ay (120 Gün) Öncesinde Satma Şartları
 
Buzağılarını işletmesinde 4 ay büyütmeden erken yaşta satan yetiştiricilerden; en az 50 baş dişi sığırı olanlar 4 aydan önce buzağılarını satabilir,
 
Buzağılarını erken yaşta satmak istediklerini işletmesinin kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüklerine, satışını yapacağı buzağıların kulak küpe numaralarını liste halinde dilekçeyle bildirir.
 
İl/ilçe müdürlükleri bu kapsamdaki işletmelerin ve buzağıların listesini HAYGEM'e bildirir.
 
Yetiştiricilik Bölgesi illerindeki buzağılara Karar kapsamında belirtilen ilave destek verilir.
 
Soy kütüğü desteği;
 
Buzağı, soy kütüğüne kayıtlı anadan doğmuş ve anası kendi ırkından boğanın sperması ile tohumlanmış olmalı,
 
Süt ölçümü yapılan ayda, işletmedeki inek sayısının en az üçte ikisinin süt verimleri ölçülmüş ve sisteme kaydedilmiş olmalı,
 
Süt ölçümleri 2018 yılında en az 6 kez yapılmalıdır.
 
Döl Kontrolü boğanın yavrusu ilave desteği;
 
Döl kontrolünden geçmiş boğaların ülkemizde üretilen spermalarından doğan,
 
Bu durum tohumlama tarihiyle ve belgesiyle doğrulanabilen buzağılara verilir.

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