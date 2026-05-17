  • Cadde ortasında dehşet! 3 kişiyi kurşuna dizip katletti
Yaşam

Cadde ortasında dehşet! 3 kişiyi kurşuna dizip katletti

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan silahlı kavgada A.B. (25) yanında bulunan tabancayla Bilgin Korkut, Oğuz Avcı ve Emre Savran'a ateş etti. 3 kişi hayatını kaybettiği faciada şüpheli A.B. olayın ardından polis merkezine giderek teslim oldu.

AA17 Mayıs 2026 Pazar 09:17 - Güncelleme:
Kökez Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi'nde saat 02.00 sıralarında A.B. (25) ile Bilgin Korkut, Oğuz Avcı ve Emre Savran arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

3 KİŞİYİ KURŞUNA DİZİP KATLETTİ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.B. yanında bulunan tabancayla Korkut, Avcı ve Savran'a ateş etti.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TESLİM OLDU

Korkut ve Avcı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken ağır yaralanan Savran'ın da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği bildirildi.

Şüpheli A.B. olayın ardından polis merkezine giderek teslim oldu.

Cenazeler otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polisin olaya ilişkin çalışması sürüyor.

