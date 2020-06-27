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Yaşam

Caddebostan Sahili kısıtlama sonrası havadan görüntülendi

Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesi ve güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar Caddebostan Sahili'ne geldi. Yaşanan hareketlilik havadan görüntülendi.

DHA27 Haziran 2020 Cumartesi 19:15 - Güncelleme: 27 Haziran 2020 Cumartesi 19:15
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YKS nedeniyle 09.30'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 15.00 itibarıyla sona erdi. Kısıtlamanın kalkmasıyla birlikte vatandaşlar kendilerini dışarı attı. Güneşli havanın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar Caddebostan Sahili'ne akın etti. Sabah saatlerinden itibaren boş kalan Kadıköy Caddebostan Sahili akşam saatlerinde kalabalıklaşmaya başladı. Sahile gelen vatandaşların bazılarının maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü. Bazı vatandaşlar serinlemek için denize girdi. Sahilde yaşanan hareketlilik havadan görüntülendi.

Merakı yüzünden canından oluyordu!

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