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Yaşam

Caddebostan'da deniz rengi değişti

Caddebostan sahilinde denizin rengi kırmızıya büründü.

AA14 Aralık 2020 Pazartesi 18:03 - Güncelleme: 14 Aralık 2020 Pazartesi 18:03
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 Caddebostan sahilinde denizin rengi kırmızıya büründü.

İstanbul'da etkili olan lodosla birlikte denizin kıyıya yakın bölümünde biriken kırmızı renkli yosunlar nedeniyle denizin rengi kırmızıya dönerken, yosunların kayalıkların üstünü ve yürüyüş yolunun bir kısmını da kapladığı görüldü.

Sahil kesimi boyunca oluşan kızıl renkli görünüm ilginç görüntüler oluşturdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İSTAÇ Deniz, Kıyı ve Plaj Temizliği'ne bağlı ekipler, kıyıya vuran yosunları temizlemek için çalışma yaptı.

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