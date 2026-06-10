Caddede U dönüşü yapmaya çalıştı! Motosikletle çarpıştı: Yaralılar var

Kaza, dün akşam saatlerinde Odunpazarı ilçesi Osmangazi Mahallesi Basın Şehitleri Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, caddede U dönüşü yapmaya çalışan S.K. isimli kadının idaresindeki 26 AON 910 plakalı otomobili, C.A. isimli gencin idaresindeki 26 ALF 944 plakalı motosikletle çarpıştı. Yaşanan çarpışma sonucunda motosikletten düşen sürücü ve kadın yolcusu Z.M. hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan, motosiklet sürücüsünün 0.65 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kazanın ardından şok yaşayan kadın otomobil sürücüsü ise, dakikalarca oturduğu yerden kalkamadı. Kadın, ekiplerce ifadesi alınması için polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.