İSTANBUL 28°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Haziran 2026 Çarşamba / 25 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,1411
  • EURO
    53,3307
  • ALTIN
    6236.78
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Caddede U dönüşü yapmaya çalıştı! Motosikletle çarpıştı: Yaralılar var
Yaşam

Caddede U dönüşü yapmaya çalıştı! Motosikletle çarpıştı: Yaralılar var

Eskişehir'de caddede U dönüşü yapmaya çalışan otomobilin motosikletle çarpışması sonucu gerçekleşen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

IHA10 Haziran 2026 Çarşamba 09:29 - Güncelleme:
Caddede U dönüşü yapmaya çalıştı! Motosikletle çarpıştı: Yaralılar var
ABONE OL

Kaza, dün akşam saatlerinde Odunpazarı ilçesi Osmangazi Mahallesi Basın Şehitleri Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, caddede U dönüşü yapmaya çalışan S.K. isimli kadının idaresindeki 26 AON 910 plakalı otomobili, C.A. isimli gencin idaresindeki 26 ALF 944 plakalı motosikletle çarpıştı. Yaşanan çarpışma sonucunda motosikletten düşen sürücü ve kadın yolcusu Z.M. hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan, motosiklet sürücüsünün 0.65 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kazanın ardından şok yaşayan kadın otomobil sürücüsü ise, dakikalarca oturduğu yerden kalkamadı. Kadın, ekiplerce ifadesi alınması için polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Silahını çıkardı, kurşun yağdırdı! O anlar güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.