Çakallarla Dans 4 nerede çekildi? Çakallarla Dans 4 konusu ne, oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları merak edilmeye başlandı. Bu akşam Star Tv'de saat 20:00'da izleyiciler ile buluşacak olan Çakallarla Dans 4 izleyicilere kahkaha tufanı yaşatacak. Murat Şeker'in yönetmen koltuğunda oturduğu Çakallarla Dans 4 filmi 2016 yılında vizyona girmişti. Çakallarla Dans 4 filminde kahramanlarımız bu kez bir definenin ve zengin olma hayallerinin peşine düşüyor. Çakallarla Dans 4 hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

ÇAKALLARLA DANS 4 NEREDE ÇEKİLDİ?

Senaryosunu Ali Tanrıverdi ve Murat Şeker'in yazdığı, yönetmenliğini Murat Şeker'in üstlendiği sinema filminin çekimleri İstanbul'un çeşitli semtlerinde gerçekleşti.

ÇAKALLARLA DANS 4 KONUSU NE?

Serinin sevilen karakterleri Muhasebeci Servet, Kayınço Gökhan, Köfte Necmi ve Del Piero Hikmet, hayat mücadelesi içinde ekonomik yetersizlikler sebebiyle aynı evde yaşamaya başlamıştır. Ev arkadaşlığı onlar için uyum sağlanması zor bir şeydir. Günün birinde Berber Hüseyin Abi kahramanlarımızın karşısına çılgın ancak cazip bir planla çıkar. Almanya'daki dayıoğlu vefat ettiğinde, vasiyet olarak da neyi işaret ettiği belirsiz bir harita bırakmıştır. Bunun bir hazine haritası olduğuna kanaat getiren kahramanlarımız tutundukları bu umut ışığının peşinden Edirne’ye yola koyulurlar...

ÇAKALLARLA DANS 4 OYUNCULARI KİMLER?

Şevket Çoruh

İlker Ayrık

Timur Acar

Murat Akkoyunlu

Didem Balçın

Hakan Bilgin

Hande Katipoğlu

Tim Seyfi

Ceyhun Yılmaz

Derya Şensoy