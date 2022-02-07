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Yaşam

Çalınan kamyonet 10 dakika içinde bulundu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde evin önünden düz kontak yöntemi ile çalınan kamyonet, Kuşadası polisinin dikkati sayesinde 10 dakika içinde bulundu.

IHA7 Şubat 2022 Pazartesi 09:16 - Güncelleme: 7 Şubat 2022 Pazartesi 09:17
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Olay, Türkmen Mahallesi Muammer Aksoy Sokakta saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde iş yerinden dönen Gündoğdu A. evinin önüne kamyonetini park etti. Saat 03.00 sıralarında Gündoğdu A.'nın annesi uykusundan uyanarak balkona çıkıp hava almak istedi. Bu sırada hırsızlar Gündoğdu A.'ya ait 61 KH 963 plakalı kamyoneti düz kontak yöntemi ile çalıştırarak hızla uzaklaştı. Hırsızların kamyoneti çaldığını gören anne durumu 112 acil çağrı merkezine durumu bildirdi. İhbar üzerine Kuşadası'nın tüm giriş ve çıkışları polis ekipleri tarafından kapatılarak kamyonet kent içinde aranmaya başlandı. Yaklaşık 10 dakika içinde Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı polisler çalınan kamyoneti buldu. Olay yeri inceleme ekipleri kamyonetin direksiyon, vites ve kapı kollarından parmak izi alarak şüpheliyi tespit etme çalışmalarına başladı. Çalınan kamyonet olay yeri inceleme çalışmasının ardından sahibine teslim edildi.

Kamyonet sahibi Gündoğdu A., polis ekiplerine teşekkür etti.

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