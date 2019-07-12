Doktorlar 'yapamazsın' dedi, o zoru başardı

25°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6887
  • 6,4116
  • 257.572
  • 99406.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Cam silerken 6. kattan düştü, at sevgisiyle hayata tutundu

Kayseri'de 6. kattaki evinde cam silerken dengesini kaybederek düşen ve vücudunda kırılmadık kemik kalmayan 17 yaşındaki genç kız, atlara tutkusu sayesinde yeniden hayata tutundu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bir arkadaşına özenerek 2 yıl önce gittiği atlı okçuluk kulübünde bu hayvanlarla tanışan Nazlı Karadaş, kısa sürede çok iyi bir binici olduğu gibi at üstünde ok atmayı öğrendi ve yarışlara da katılmaya başladı.

Bu süreçte skolyoz rahatsızlığını atlatan genç sporcu, 5 ay önce 6. kattaki evinde cam silerken dengesini kaybederek düştü. Vücudunda neredeyse kırılmadık kemik kalmayan ve 12 gün yoğun bakımda kalan genç kız, kasları güçlendiren biniciliğin sağladığı avantajla 5 ay içinde ayağa kalkıp tekerlekli sandalye ve koltuk değneklerinden kurtuldu.

Daha önce mücadele ettiği Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası'na bu yıl rahatsızlığı nedeniyle katılamayan Nazlı Karadaş, henüz ata binecek duruma gelememesine rağmen geleneksel kıyafetini giyip arkadaşları ve çok sevdiği atların yanında yerini aldı.

- "ATLAR HAYATIMI KURTARDI"

Yeniden ata binip ok atacağı günün hayalini kuran Nazlı Karadaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 ay önce annesine yardımcı olmak için cam silerken bir anda dengesini kaybedip 6. kattan düştüğünü ve ölümden döndüğünü anlattı.

Hayata tutunmasında at sevgisinin önemli rolü olduğunu ifade eden Nazlı Karadaş, şunları söyledi: "Cam silerken dengemi kaybederek düştüm, yoğun bakımda 12 gün kaldım. Bacağımda, omuriliğimde, topuğumda ciddi kırıklar var. Topuğum un ufak, bacağımda platin var, belimde 4 vida var. Şu an 5'inci ayım. Doktor 6 ay yatakta kalmam gerektiğini söyledi ama 5'inci ayda ayaktayım ve yürüyorum. Atlar hayatımı kurtardı. Ata binmek bütün vücut kaslarını geliştirdiği için ameliyatım ondan dolayı başarılı geçti. Ben felçtim, felci atlattım, yürüyebiliyorum. Şu an ayakta durmamam bile gerekiyor. Benim engelli arabam ve koltuk değneklerimi kullanmam lazım ama onları kullanmıyorum. Artık sevdiğim hayvanların yanındayım. Arkadaşlarım yarışıyor ve onları izliyorum."

- "DOKTORLAR, 'ATA BİNEMEZSİN' DEDİ"

Kazanın ardından çok zorlu bir süreç geçirdiğini belirten genç kız, "Doktorlar, 'ata binemezsin, düşme tehlikesi olan herhangi bir spor yapamazsın' dediler, 'bırak ata binmeyi, yolda düşeceksen yürüme' dediler. Gözüm kara, biraz tez canlıyım. Atıma da bindim, koşturdum da. Ben atlardan vazgeçemem. Onlara olan duygularım daha çok arttı. Çünkü beni iki hastalıktan kurtardı, iki sefer hayata bağladılar. Omurilikte 's' şeklinde eğrilik olan skolyoz rahatsızlığım vardı. Onu tamamen düzeltti, ameliyatsız bir şekilde. Bu ameliyatın da başarılı geçmesinin tek sebebi atlar." diye konuştu.

Fizik tedavisinin devam ettiğini dile getiren Karadaş, tek hedefinin hem koşmak, hem at üzerinde koşturmak, hem de atın üzerinde ok atmak olduğunu dile getirdi.

Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası'na yeniden katılacağına inandığını kaydeden genç kız, "Güçlü olduğumu söylüyorlar, ben de gücümü atlardan alıyorum. Atlar beni hayata bağlıyor. Onların kişnemesi bile benim mutluluğum. Onların kokusunu almak, onları sevmek, onlarla ilgilenmek, bir olmak, bağ kurmak çok önemli. Şu anda hayatta kalmamın tek sebebi atlar." dedi.

Kısa mesafeyi duyunca kadın yolcuyu araçtan indirmek istedi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Doktorlar 'yapamazsın' dedi, o zoru başardı

Doktorlar 'yapamazsın' dedi, o zoru başardı

Rodrigues, Fenerbahçe için İstanbul'da

Rodrigues, Fenerbahçe için İstanbul'da

Sudan'da yeni darbe girişimi iddiası

Sudan'da yeni darbe girişimi iddiası

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Resmi Gazete'de yayımlandı! 'Kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

Resmi Gazete'de yayımlandı! 'Kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

New York’ta FETÖ'nün gerçek yüzü anlatıldı

New York’ta FETÖ'nün gerçek yüzü anlatıldı

'Her şey para değil' deyip köye yerleştiler

'Her şey para değil' deyip köye yerleştiler

Twitter'a ne oldu? Bakanlık açıklama yaptı

Twitter'a ne oldu? Bakanlık açıklama yaptı
 

POPÜLER HABERLER

Cumhurbaşkanlığı´ndan 15 Temmuz şehitleri için kısa film

Cumhurbaşkanlığı´ndan 15 Temmuz şehitleri için kısa film

İşte Temmuz zammı ile emeklinin yeni maaşı: 430 TL...

İşte Temmuz zammı ile emeklinin yeni maaşı: 430 TL...

EuroLeague Transfer Kazanı

EuroLeague Transfer Kazanı

ABD ordusunu korkutan füze: Ülkemizin her noktasını vurabilir

ABD ordusunu korkutan füze: Ülkemizin her noktasını vurabilir

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA