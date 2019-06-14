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Çamaşır ipi Yağmur'un parmağını kopardı

Konya'da, Yağmur D.'nin (7) başparmağı, balkonda oynadığı çamaşır ipinin dolanıp, çözülememesi sonucu koptu. AFAD görevlileri, kızın kopan parmağını 3 saatlik arama sonucu bulabildi.

  • DHA
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Olay, dün saat 21.00 sıralarında, Selçuklu ilçesine bağlı Parsana Mahallesi Kaletaş Caddesi'ndeki apartman dairesinde meydana geldi. Yağmur D., balkonda bulduğu çamaşır ipiyle oynamaya başladı. Yağmur D.'nin, ipin sıkıca dolandığı ve çözülemediği başparmağı koptu. İhbarla gelen sağlık görevlileri, küçük kızı ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne götürdü. Yağmur D.´nin kopan parmağı ise AFAD ve itfaiye ekiplerince apartman bahçesinde 3 saatlik çalışma sonucu bulundu. Yağmur D.´nin parmağı, hastaneye götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

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