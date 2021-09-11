Çambaşı Yaylası turistlerin gözdesi oldu

AA 11 Eylül 2021 Cumartesi 14:15 - Güncelleme: 11 Eylül 2021 Cumartesi 14:15

Kabadüz ilçesine bağlı 2 bin rakımlı yayla, çevresindeki obaların yanı sıra uçsuz bucaksız ormanları ve temiz havasıyla ziyaretçileri kendine hayran bırakıyor.

Yeşilin her tonunu barındıran manzarası sayesinde doğa tutkunlarının ilgi gösterdiği yayla, son yıllarda alternatif turizmde cazibe merkezi haline geldi.

Yurt içi ve yurt dışından gelen misafirler, şehir gürültüsünden uzak, deniz turizmine alternatif doğada vakit geçirmenin tadını çıkarıyor.

Yöresel ürünleri satın alma fırsatı da bulan ziyaretçiler, hem piknik yapıyor hem de fotoğraf kareleriyle manzarayı ölümsüzleştiriyor.

Çambaşı Yaylası'nda yaz sezonu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama oranının artması sayesinde geçen yıla göre daha hareketli geçti.

- "AŞIRI YOĞUNLUK VAR"

Yayla yolunda kahvaltı hizmeti veren işletmenin sahibi Serdar Şimşek, AA muhabirine, kuzine ekmeği, turşu, pekmez, bal, reçel, peynir, tereyağı gibi kendi ürettikleri ve yöre sakinlerinden aldıkları ürünlerle hizmet verdiklerini söyledi.

Yurt dışından ve Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelenlerin doğada kamp, gezi ve fotoğraf çekmek gibi birçok aktivite yaptığını anlatan Şimşek, şöyle devam etti:



"Salgın dolayısıyla sezona geç başlamak zorunda kaldık ama temmuz ile ağustosun 20'sine kadar olan zaman çok hareketli geçti. Özellikle Avrupa'da yaşayan Türkler çok fazla geldi. Anadolu'dan gelen insanlar çok fazla oldu. O bölgelerde aşırı sıcak var, yeşillik yok, kuraklık var. Sivas tarafından geliyorlar, denize hiç inmeden yaylalarda konaklıyorlar, geziyorlar. Sonra Karadeniz'in diğer illerine gidiyorlar. Aşırı yoğunluk var. Normal yıllara göre, hastalığa rağmen çok hareketli bir yıl yaşandı."

- "DOĞA ÇOK GÜZEL, TERTEMİZ"

Ailesi ile yaylayı gezen Gökhan Bahadır da Avusturya'dan tatile geldiklerini ifade etti.

Çambaşı'nda kahvaltı yaptıklarını dile getiren Bahadır, "Aynı zamanda doğal güzelliği görelim, temiz havayı alalım istedik. Eşim, annesi ve babasıyla buraya geldik. Ben aslen buralı değilim ama burayı çok seviyorum. Doğa çok güzel, tertemiz. Doğayla iç içe bir yer." dedi.

Almanya'dan Ordu'ya eşi ile gezmeye gelen Naim Akyazı ise yaylanın doğasının, oksijeninin ve insanlarının harika, yollarının da güzel olduğunu vurguladı.

Yaylaları görmek isteyen herkese bölgeye gelmeleri tavsiyesinde bulunan Akyazı, bir aylık izinlerinin önemli bir bölümünü yayla ve çevresinde geçirdiklerini aktardı.

Akyazı, yurt dışında yaşadıkları için yaylaları özlediklerinin altını çizerek, "Bir senenin özlemi nedeniyle yaylamıza geliyoruz. Bizim Turnalık'ta yaylamız var. Çambaşı'na çıkıp, buralarda gezerek bol oksijen alıyoruz." diye konuştu.

Saniye Dönmez de ailesiyle temiz hava almak için yaylaya çıktıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Vaktimiz oldukça buraya geliyoruz. Çambaşı Yaylası çok güzel. Kayak merkezi, otelleri de güzel. Daha da geliştirilmesi lazım. Ordu'nun havası çok nemli, sıcak. Buranın havası ise çok temiz, yeşilliği, ormanı güzel. Kekik topluyoruz, koyunları seyrediyoruz."