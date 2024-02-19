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Yaşam

Camide Kur'an-ı Kerim eğitimi alan çocukları bıçakla tehdit eden şahıs gözaltına alındı

Diyarbakır'da bir camide Kur'an-ı Kerim dersi gören öğrencilerin yaramazlık yaptığını iddia eden yaşlı adam, bıçakla “uslu durun” uyarısı yaptı.

İHA19 Şubat 2024 Pazartesi 08:14 - Güncelleme:
Camide Kur'an-ı Kerim eğitimi alan çocukları bıçakla tehdit eden şahıs gözaltına alındı
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Olay, 13 Şubat tarihinde saat 17.30 sıralarında Bağlar ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'ndeki Fatih Camii'nde meydana geldi. Caminin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, Kur'an eğitimi alan öğrenciler, iddiaya göre yaramazlık yapınca yaşlı bir adam tarafından sözlü şekilde uyarıldı. Dışarı çıkan yaşlı adam, tekrar yaramazlık yapıldığını görünce elinde bıçakla geri dönerek çocuklara "Uslu durun" dedi. Bunun üzerine çocukların camiden çıktığı görüldü.

ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Valilikten yapılan açıklamada, "Bağlar ilçesinde bir caminin girişinde oynayan çocukları bıçak çekerek korkutan şahıs güvenlik kuvvetlerimizce yakalanmıştır, yasal işlemler devam etmektedir" denildi. Şüpheli S.S.'nin (70) emniyetteki işlemleri sürüyor.

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