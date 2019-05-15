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Camide namaz kılarken hayatını kaybetti

Maltepe’de camide namazını kılan Ahmet Aslantaş, namaz esansında kalp krizi geçirerek yere düştü. Cemaatteki birkaç kişi, düşen yaşlı adamı fark ederek yardımına giderken diğerleri de namaza devam etti. Kalp krizi geçiren adam hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

  • İHA
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Olay Maltepe Altayçeşme Mahallesi Yüzevler Sarı Camii’de geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Öğle namazını camide cemaatle beraber kılan Ahmet Aslantaş, bir anda fenalaşarak oturduğu sandalyeden yere düştü. Camideki cemaatten birkaç kişi yere düşen adamı fark ederek yardımına koşarken, cemaatin kalanı ise namazlarını kılmaya devam etti. Camidekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Yaşlı adam olay yerine gelen ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçiren yaşlı adam, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
 
Ahmet Aslantaş’ın kardeşi Kemal Aslantaş olayla ilgili olarak, “Abim geçen Pazartesi günü camiye geldi, öğle namazını kılarken farzın 4. rekatında camide vefat etti. Allah taksiratını affetsin” dedi.
 
Camini cemaatinden Mustafa Tüfekçi ise, “Aniden yere düştü. Kalp krizi geçirerek vefat etti.  Cami cemaati olarak tanıyoruz. Ahmet abinin de günü bitmişti, Allah gani gani rahmet etsin” ifadelerini kullandı.

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