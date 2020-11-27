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Yaşam

Camiden hırsızlık yapan şahıs yakalandı

Burdur'da camilerden yaptığı hırsızlık güvenlik kamerasına yansıyan zanlı, tutuklandı.

AA27 Kasım 2020 Cuma 20:26 - Güncelleme: 27 Kasım 2020 Cuma 20:26
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Burdur'da camilerden yaptığı hırsızlık güvenlik kamerasına yansıyan zanlı, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 Kasım'da Şirinevler Mahallesi'ndeki bir camiden hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı.

Camideki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, eşkalini belirlediği E.Ç'nin (45) bilgilerini kentteki cami görevlileriyle de paylaştı.

Kışla Mahallesi'ndeki bir camiye daha hırsızlık için giren şüphelinin hareketleri görevlinin dikkatini çekti.

Güvenlik kamerası görüntülerine bakan görevli, durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri, şüpheliyi caminin yakınında gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ç, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında şüphelinin, imam odaları anahtarlarını aradığı, anahtarı bulduğu bir camiden yardım paralarını aldığı, yakalandığı camide de görevlinin geldiğini duyunca anahtarı aramayı bırakıp namaza durduğu anlar yer alıyor.

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