Çan eğrisi hesaplama nasıl yapılır? Çan eğrisi nedir? Çan eğrisi harf notu nasıl hesaplanır? gibi soruların yanıtları tüm üniversite öğrencileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyoır. Çan eğrisi sistemi, not hesaplama yöntemleri arasında öğrenciler için avantajlı konuma sahip olabilmektedir. Bu yöntemin kullanılmasındaki temel amaç, belirli bir dersi alan öğrencileri 100 puan üzerinden aldıkları mutlak notlara göre değil, o dersi alan grup içinde gösterdikleri performansa göre notlandırmaktır. Çan eğrisi sistemi hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

ÇAN EĞRİSİ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Türkiye’de ve Dünya’daki bir çok üniversitede bağıl değerlendirme sistemi bulunmaktadır. Bu sisteme göre vize sınavının %40′ı final sınavının ise %60′ı alınmaktadır ve aldığınız her puanın aşağıda görüldüğü üzere harf ve katsayı bakımından bir karşılığı vardır.

Öğrencilerin akademik başarı notlarının ortalamaları,fakülte yüksekokul veya meslek yüksek okullarında yarıyıl/yıl sonlarında öğrenci işleri tarafından hesaplanır.Bu hesaplama sonucunda öğrencinin akademik başarı not ortalaması ve genel akademik not ortalaması elde edilir.

Yarıyıl/yıl akademik başarı not ortalamasını hesaplayabilmek için; bir yarı yıl/yılda alınan dersin not katsayısı ile dersin kredisi çarpılır ardından bu çarpımlar toplanır.Elde edilen rakam yarıyıl/yıl toplam haftalık ders kredi sayısına bölünür.

Genel akademik başarı not ortalaması hesaplamasında ise yarıyıl/yıl akademik başarı not ortalamasının hesaplanmasındaki aynı şekilde uygulanır ancak, yarıyıl/yılda alınan derslerin yerine öğrencinin fakülteye girişinden itibaren almış olduğu tüm dersler dikkate alınarak hesaplanır.

Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC , G alan bir öğrenci o dersi geçmiş kabul edilir.DC, DD notlarından birini alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için yarı yıl ve yıl sonu akademik başarı ortalamasının en az 2,00 olması gerekir. Aksi takdirde bu dersleri verildikleri ilk yarıyıl/yılda tekrar almak zorunda kalırlar

FD,FF,F1 aldığınız dersten her koşulda ve şartta başarısız sayılırsınız ve bu dersleri verildikleri ilk dönem tekrar alırsınız.

Bahar yarı yılı sonunda hesaplanan genel akademik başarı ortalaması 1.75 in altında (Üniversiteden üniversiteye değişir, bazı üniversitelerde 1.80) olan öğrenciler ise bir sonraki yıl da hem güz hem bahar döneminde yeni dersler alamazlar ve başarısız oldukları dersleri tekrar alırlar.

Bir de fakültede sınavlardaki genel duruma bakılarak bazı derslerde gerekli görüldüğü zaman çan eğrisi sistemi uygulanmaktadır. Bu şekilde mesela 2,00 katsayısına 70 değil de dersi veren hocanın öngördüğü bir puan karşılamakta böylece dersi geçme notu biraz daha aşağılara düşebilmektedir.

ÇAN EĞRİSİ NEDİR?

Üniversitede girdiğiniz sınavların akabinde sınıfın ortalaması alınmaktadır. Ondan sonra da ortalama üzerinden standart sapma işlemi ile notlardaki artış ve azalış miktarları belirlenmektedir. Bu hususta örnek vermek gerekirse 4 kişilik bir sınıfın vize final ortalamaları şöyle olsun; 60, 70, 80, 90. Burada sınıf ortalaması 75 olarak çıkmaktadır.