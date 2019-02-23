Çanakkale Boğazı çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı

Bölgede gece yarısından itibaren etkisini artıran fırtına, bazı bölgelerdeki kar yağışıyla oluşan pus dolayısıyla denizdeki görüş mesafesinin düşmesine yol açtı.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın saat 09.15'te çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Fırtına ve pusun etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.