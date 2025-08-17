İSTANBUL 29°C / 22°C
Yaşam

Çanakkale Gelibolu yangınında alevlerden kaçan karaca görüntülendi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde ormanlık alanda başlayıp Eceabat ilçesine ulaşan yangında alevlerden kaçan karaca görüntülendi.

AA17 Ağustos 2025 Pazar 13:29 - Güncelleme:
Çanakkale Gelibolu yangınında alevlerden kaçan karaca görüntülendi
Gelibolu'nun Tayfur ile Cumalı köyleri arasındaki ormanlık alanda dün saat 16.28'de çıkan, rüzgarın etkisiyle Eceabat ilçesindeki ormanlık alanlara yayılan yangına müdahale sürüyor.

Yangın nedeniyle geniş bir ormanlık alan zarar görürken yaban hayatı da olumsuz yönde etkilendi.

Gelibolu Yarımadası'nda karaca popülasyonunun yoğun olduğu Kumköy ve Ilgardere köyleri arasındaki ormanlık alanda alevlerden kaçan karaca görüntülendi.

Can havliyle çevrede bir süre koşuşturan karaca, daha sonra gözden kayboldu. Anadolu Ajansı (AA) ekibi, bu anları kayıt altına aldı.

