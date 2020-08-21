Çanakkale'de 65 yaş ve üzerine sokağa çıkma kısıtlaması

İHA 21 Ağustos 2020 Cuma 21:05 - Güncelleme: 21 Ağustos 2020 Cuma 21:05

Çanakkale İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında alınan kararlara ilişkin yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığının 12.08.2020 tarih ve E.13102 sayılı Genelgesi gereği; 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamaları ile ilgili olarak yeniden yapılan değerlendirmeler sonucunda; 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın (hastane/muayene randevusu olanlar hariç) 08:00-10:00 ve 16:30-19:30 saat aralığında toplu taşıma araçlarını kullanmalarının yasaklanmasına, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın, kendi mahallelerine en yakın semt pazarı, market ve alışveriş merkezlerini kullanmaları, alışverişlerini kalabalığın yoğunlaşmadığı sabah 10.00-12.00 saatleri arasında yapmalarına, 65 yaş de üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın; düğün, nikâh, nişan, gelin alma, sünnet, cenaze, taziye vb. etkinliklere (1.derece yakınlar hariç )katılmasının yasaklanmasına karar verildi” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, köy ve sokak düğünleri de en geç 23.30’da bitirilerek, süresinin azami 2 saat olarak belirlenmesine karar verildi. Evlenecekler, İl Umumi Hıfzıssıhha Kuruluna düğün yapılacağına dair bildirimde bulunurken, kolluk kuvvetleri tarafından alınan taahhütnamede mutlaka saat aralığının belirtilmesine gerekiyor.