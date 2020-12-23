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Yaşam

Çanakkale'de bir mahalle karantinaya alındı

Çan'da bir mahallenin 5 sokağı karantina altına alındı.

IHA23 Aralık 2020 Çarşamba 22:04 - Güncelleme: 23 Aralık 2020 Çarşamba 22:04
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Çanakkale’nin Çan İlçesinde, İstiklal Mahallesi Güngören Mevkii 1-2-3-4-5 sokakları korona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

Çan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu İlçe Kaymakamı Mustafa Gürdal başkanlığında toplanarak, İstiklal Mahallesi Güngören Mevkii 1-2-3-4-5 sokaklarının yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bu akşam saat 20.00 itibari ile 10 gün süreyle karantina altına alınmasına karar verdi. Kararın ardından Çan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, İstiklal Mahallesi Güngören Mevkii 1-2-3-4-5 sokaklarının giriş çıkışlarını kontrol altına aldılar.

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