Çanakkale'de evinin balkonundan düşen avukat hayatını kaybetti

İHA 19 Ocak 2022 Çarşamba 14:41 - Güncelleme: 19 Ocak 2022 Çarşamba 14:41

Çanakkale Barosu'na kayıtlı avukat Ali Serkan Yurt (42), 17 Ocak Pazartesi günü Kepez beldesine bağlı Hamidiye Mahallesi, Oğuz Kaan Sokak'taki Troia Prestige-1 Sitesi A Blok 5. kattaki evinin balkonundan bahçeye düşerek hayatını kaybetmişti. Avukat Yurt için bugün Yalı Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene; Çanakkale Belediye Başkanvekili İrfan Mutluay, Çanakkale Baro Başkanı Soner Aydın, meslektaşları, yakınları ve aile fertleri katıldı. Evli ve 2 çocuk babası olan Ali Serkan Yurt'un cenazesi, öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.