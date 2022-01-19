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Yaşam

Çanakkale'de evinin balkonundan düşen avukat hayatını kaybetti

Çanakkale'de, balkondan düşerek hayatını kaybeden avukat, son yolculuğuna uğurlandı.

İHA19 Ocak 2022 Çarşamba 14:41 - Güncelleme: 19 Ocak 2022 Çarşamba 14:41
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Çanakkale Barosu'na kayıtlı avukat Ali Serkan Yurt (42), 17 Ocak Pazartesi günü Kepez beldesine bağlı Hamidiye Mahallesi, Oğuz Kaan Sokak'taki Troia Prestige-1 Sitesi A Blok 5. kattaki evinin balkonundan bahçeye düşerek hayatını kaybetmişti. Avukat Yurt için bugün Yalı Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene; Çanakkale Belediye Başkanvekili İrfan Mutluay, Çanakkale Baro Başkanı Soner Aydın, meslektaşları, yakınları ve aile fertleri katıldı. Evli ve 2 çocuk babası olan Ali Serkan Yurt'un cenazesi, öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.

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