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Yaşam

Çanakkale'de kaçak akaryakıt operasyonu

Çanakkale'de gerçekleştirilen kaçak akaryakıt operasyonunda toplam 2 bin 800 litre (karışımlı akaryakıt-10 numara yağ) ele geçirildi.

İHA29 Haziran 2020 Pazartesi 20:10 - Güncelleme: 29 Haziran 2020 Pazartesi 20:10
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Bir ihbarı değerlendire nÇanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İsmetpaşa Mahallesi Küçüksanayi Sitesi 9. Sokak’ta seyir halindeki 45 ACL kapalı kasa bir pikapı durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramada; İçi dolu vaziyette 2 adet 1000 litrelik plastik tank ( Karışımlı Akaryakıt ), İçi Dolu vaziyette 4 adet 200 litrelik varil ( Karışımlı Akaryakıt ), 1 adet dalgıç pompa ele geçirildi.

Toplamda 2 bin 800 litre kaçak akaryakıta el konulurken, araç sürücüsü T.D. isimli şahıs hakkında 5607 SKM suçu kapsamında yasal işlem yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanan şahıs serbest bırakıldı.

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