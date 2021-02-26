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Yaşam

Çanakkale'de köylüsünü öldüren şüpheli, sis bombası kullanılarak yakalandı

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Hacıkasım köyünde Alaattin Sunar'ı (63) pompalı tüfekle vurarak öldüren İ.B. (42), saklandığı evinde teslim olmamakta direnince, jandarma ekiplerince sis bombası atılarak yakalandı.

DHA26 Şubat 2021 Cuma 12:05 - Güncelleme: 26 Şubat 2021 Cuma 12:05
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Olay, dün öğle saatlerinde, Çan'ın Hacıkasım köyünde meydana geldi. Alaatin Sunar ile akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen İ.B., bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa süre kavgaya dönüştü. İ.B., av tüfeğiyle Alaatin Sunar'ı vurdu. Sunar, hayatını kaybederken, İ.B. evine gidip, saklandı. İhbar üzerine köye gelen jandarma ekipleri, İ.B.'nin evinde olduğunu belirledi. Ekipler, şüpheliye teslim ol çağrısı yaptı. Tüm çabalara rağmen İ.B. teslim olmamakta direndi. Bunun üzerine jandarma eve sis bombası atıp, içeri girdi. Gözaltına alınan şüphel, jandarma karakoluna götürüldü. Alaatin Sunar ise köyde toprağa verildi.

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