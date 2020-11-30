İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Kasım 2020 Pazartesi / 14 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,815
  • EURO
    9,3436
  • ALTIN
    446.757
  • BIST100
    1283.58
Yaşam

Çanakkale'de sığınmacılar yakalandı

Çanakkale açıklarında Ege'ye açılmaya çalışan 80 sığınmacı yakalandı.

AA30 Kasım 2020 Pazartesi 20:40 - Güncelleme: 30 Kasım 2020 Pazartesi 20:40
ABONE OL

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 80 sığınmacı yakalandı.

Ayvacık'ın Kadırga Burnu ve Babakale açıklarında, can salı ve lastik botların içinde yabancı uyrukluların bulunduğu bilgisinin alınmasının ardından bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yönlendirildi.

Bazıları batmak üzere olan botlardaki, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 80 sığınmacı kıyıya çıkarıldı.

Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan sığınmacılar, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.