Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son 5 günde il genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 174,36 gram esrar, 103, 47 gram metamfetamin, 91,53 gram bonzai, 46 ecstacy, 297 sentetik ecza, 1 tabanca, 57 mermi, 1 hassas terazi ve 4 bin 800 TL para ele geçirildi.
Operasyonlarda yakalanan şüpheliler, C.I., E.D., C.İ., E.İ. ve S.B. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.