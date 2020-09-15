İSTANBUL 27°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Eylül 2020 Salı / 27 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4937
  • EURO
    8,8834
  • ALTIN
    470.967
  • BIST100
    1111.24
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Çanakkale'deki orman yangını kontrol altında
Yaşam

Çanakkale'deki orman yangını kontrol altında

Çanakkale'nin Kavakköy beldesindeki orman yangını kontrol altına alındı.

IHA15 Eylül 2020 Salı 19:01 - Güncelleme: 15 Eylül 2020 Salı 19:01
ABONE OL

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköy beldesi yakınlarında çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköy beldesi yakınlarında bulunan orman ve makilik alanda saat 14.15 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar durumu ALO 177 Oman Yangını İhbar Hattına bildirdi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere; 5 helikopter, 1 uçak, 24 arazöz, 3 dozer ve 150 personel ile müdahale etti. Ormanlık alanda çıkan yangın kısmen kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, yaklaşık 10 hektarlık bir alanın zarar gördüğü bildirildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.