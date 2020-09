30 Eylül 2020 Çarşamba 14:26 - Güncelleme: 30 Eylül 2020 Çarşamba 14:26

Canan Ergüder ve eşinin kim oldukları merak ediliyor. Menajerimi ara dizisinde Feris karakterini canlandıran isim Canan Ergüder oldu. Başarılı oyuncu Behzat Ç., Güllerin savaşı ve Galip Derviş dizilerinde rol aldı. Peki, Canan Ergüder kimdir, kaç yaşında? Canan Ergüder'in eşi kim? Canan Ergüder'in eşi kimdir? Canan Ergüder hakkında merak edilenleri haberimizden öğrenebilirsiniz.

CANAN ERGÜDER KİMDİR?

Canan Ergüder, 15 Temmuz 1977 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Faika adında bir ablası vardır. Annesinin adı Rukiye Ergüder, babası siyasi bilimler profesörü ve Boğaziçi Üniversitesi eski rektörlerinden Üstün Ergüder'dir.

Çocukluğunda 4 yaşından itibaren 10 sene Bale eğitimi aldı. İlk okula Şişli Terakki'de başladı. Sonra babası Syracuse Üniversitesi'ne öğretmen olarak gidince 1 sene de orada okudu. Seneye İstanbul'a döndüler. İlkokuldan sonra Işık Lisesi'ne başlar hazırlık sınıfından sonra geçtiği Üsküdar Amerikan Lisesi'nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili Edebiyatı bölümünü kazandı. Bir sene burada okudu ama okulu bırakıp ABD'ye gitti.

Amerika Birleşik Devletlerinde önce Amerika'da Lancaster'dakiFranklin and Marshall College'da 4 sene Sosyoloji ve Tiyatro okudu sonra New York Actors Studio Drama School'da oyunculuk üzerine yüksek lisans yaptı. Bir yandan garsonluk yaptı. AyrıcaLAMDA'da (London Academy of Music and Dramatic Arts) Shakespeare Atolyesine katıldı. Devam ettiği Elia Kazan, Cheryl Crawford ve Robert Lewis'in kurmuş olduğu Actors Studio'nun hayat boyu üyeliğini 2003 yılında kazandı. 2005 yılında ABD'de okul arkadaşı Chris Burke ile evlendi ve çalışma iznini aldıktan sonra uzun sene para kazanmadığı tiyatro oyunları ve filmlerde oynadı. Bir yandan da garsonluğa devam etti.

New York'da yaşadığı yıllarda Amerikalı oyuncu Sarah Jessica Parker'a olan benzerliğiyle dikkat çekmişti.

2007 yılı International Hoboken Film Festival'inde "Shooting Johnson Roebling" adlı uzun metraj filmde canlandırdığı Nancy rolü için En Iyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü aldı.

2006 yılında o New York'da iken Ablası İstanbul'da resimlerini yönetmen Ömer Faruk Sorak'a verdi ve böylece "Bıçak Sırtı" adlı diziye çağırıldı.

2007 yılında Türkiye'ye döndü ve "Bıçak Sırtı" adlı dizide Nejat İşler, Melisa Sözen, Fikret Kuşkan, Vildan Atasever, Mehmet Günsür, Mahir Günşiray, Erkan Can ile beraber rol aldı. Bir müddet sonra da Amerikalı eşinden boşandı.

2007 yılında başrollerinde Halit Ergenç, Bergüzar Gökçe Korel, Tardu Flordun, Ceyda Düvenci 'nin oynadığı "Binbir Gece" adlı dizide Eda Akinay karakterini canlandırdı.

2009 yılında Afife Jale Tiyatro ödüllerinde "Bayrak" adlı oyunda canlandırdığı Kadın rolüyle Yılın En Başarılı Yardımcı Kadın Oyuncusu seçildi.

2010 yılında Emrah Serbes'in polisiye hikayesinden yola çıkarak, yönetmen 1. Sezon Serdar Akar 2. Sezon Mustafa Altıoklar'ın olduğu "Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi" adlı dizide Savcı Esra'yı canlandırırken başrolde Erdal Beşikçioğluoynadı diğer rollerde ise Nejat İşler, Güven Kıraç, Sezin Akbaşoğulları, Seda Bakan, Ege Aydan, Hazal Kaya gibi isimler oynamıştır.

2014 yılında Dizinin başrol oyuncuları Damla Sönmez, Barış Kılıç ve Canan Ergüder olan "Güllerin Savaşı" adlı dizide Gülfem karakterini canlandırdı.

2015 yılında Iraklı yönetmen Hiner Saleem'in çektiği ve başrollerde Tuba Büyüküstün, Caner Cindoruk, Hazar Ergüçlü, İnanç Konukçu, Devrim Yakutve Yavuz Bingöl'ün oynadığı "Dar Elbise" adlı sinema filminde oynadı.

Tiyatro :

2013 - Nehir - (Jez Butterworth), Oyun Atölyesi

2010 – Fırtına- "Caliban/Ferdinand" Uluslararasi istanbul Tiyatro Festivali

2010 – Bomba - "Garson Kız" - Garaj İstanbul/ IKSV Salon

2009-2012 – Bayrak - "Kadın" - Garaj İstanbul/ Muammer Karaca/ KREK

2007 - The Patient Therapist- "Sydney"- The Chernuchin Theater

2004 - Rattlesnake - "Jessie"-The Workshop Theater Co.

2004 - Graceland-"Donnie' n' Marie"-The Connelly Theater

2004 - Graceland-"Donnie' n' Marie"-The Workshop Theater Co.

2001 - Anthony & Cleopatra-"Charmian"-Expanded Arts

2001 - The Median Line-"Kate"-Access Theatre

2000 - The Median Line-"Kate"-Grove Street Playhouse

Filmleri ve Dizileri :

2020 - Feris - Menajerimi ara (dizi)

2015 - Dar Elbise (Sinema Filmi)

2014 - Son Umut (Sinema Filmi)

2014 - Güllerin Savaşı (Gülfem) (TV Dizisi)

2013 - Galip Derviş (Leyla Gürsoy) (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2012 - Atlılar (Seslendirme) (TV Dizisi)

2011 - Behzat Ç.: Seni Kalbime Gömdüm (Savcı Esra) (Sinema Filmi)

2011 - Babam İçin (Mina Bilic) (Sinema Filmi)

2010 - 2011 - Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi (Savcı Esra) (TV Dizisi)

2007 - 2008 - Binbir Gece (Eda) (TV Dizisi)

2007 - Bıçak Sırtı (Serra) (TV Dizisi)

Menajerimi Ara dizisinde canlandırdığı Feris karakteriyle ekranlara başarılı bir dönüş yapan Canan Ergüder, sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden oldu. Canan Ergüder hakkında araştırma yapanlar güzel oyuncunun eşini görünce çok şaşırdı. İşte Canan Ergüder'in eşi….

CANAN ERGÜDERİN EŞİ KENAN ECE KİMDİR?

Kenan Cahit Ece, 24 Aralık 1980 tarihinde dünyaya geldi. Dedesi Galatasaray'ın eski futbolcu ve yöneticilerinden Turgan Ece, Keriman Halis'in erkek kardeşidir. Avusturya Lisesi’ni bitirdikten sonra 2004 yılında Amerika’da Davidson College’de tiyatro ve ekonomi eğitimini tamamladı. Üniversitede birçok oyunda rol aldı. Mezun olduktan sonra dört yıl Dublin’de yaşadı.

Gaeity School of Acting ve Irish Film Academy’de oyunculuk eğitimine devam etti. İrlanda’nın en köklü televizyon dizisi “Fair City” ‘de 13 bölüm rol aldı. Ardından İrlanda Devlet Tiyatrosu “The Abbey” ‘de çalıştı. Türkiye’ye döndüğünde ilk sinema projesi yönetmenliğini Yusuf Kurçenli’nin yaptığı “Yüreğine Sor” filmi oldu. Beni Unutma filminde oynadı. Samanyolu, Deli Saraylı, İzmir Çetesi, Krem, Kalp hırsızı gibi televizyon dizilerinde rol aldı. 2012′de Mustafa Üstündağ ile Çamur’dan Tiyatro’yu kurdu. Kendisinden üç yaş büyük olan Canan Ergüder ile 2017 yılında nikah masasına oturdu. Çiftin Demir adında bir oğlu var.