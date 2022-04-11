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Yaşam

Canan Karatay 3 besini ısrarla tavsiye etti! “Bağışıklığınız sapasağlam olur''

Ünlü Kalp ve İç Hastalıkları Profesörü Canan Karatay katıldığı canlı yayında yeni kitabını tanıttı. Doğal beslenme ve bağışıklık sistemi hakkında önemli bilgiler aktaran Canan Karatay 3 besinin tüketimi için önemli mesajlar paylaştı. İşte detaylar…

24TV11 Nisan 2022 Pazartesi 01:44 - Güncelleme: 11 Nisan 2022 Pazartesi 01:44
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Prof. Dr. Canan Karatay 24 TV'den Melis Bakangöz'e yeni çıkardığı kitabı hakkında özel açıklamalarda bulundu. Çıkardığı yeni kitabı hakkında bilgi veren Canan Karatay; virüsler, bakteriler, toksinler, mantarlar ve kimyasal zehirler hakkında önemli bilgiler paylaştığını aktardı. Tecrübeli doktor vücudun bağışıklık sisteminin 'zırhlı' olması gerektiğini kitapta okuyucunun göreceğini belirtti.

CANAN KARATAY: FERMENTE GIDALAR ÇOK ÖNEMLİ

Fermente gıdaların önemine dikkat çeken Canan Karatay, "Bağışıklık sisteminin güçlü olmasını sağlayan en önemli unsurlar mide bağırsaklarımızda bulunan dost bakterilerdir. Bu bakteriler insan vücudunun ağırlığından daha fazladır. Bu dost bakteriler fazla olduğu sürece bağışıklık sistemini güçlendirirler. Son çalışmalarda görüldüğü gibi bağışıklık sisteminin gücünü %90 bu dost bakteriler oluşturuyor. Bu dost bakterileri öldürmemek için, doğru beslenme, hareket etme, iyi uyumaya dikkat edilmelidir." dedi.

CANAN KARATAY ÖNERDİ

Tecrübeli doktor vücutta dost bakterilerin korunmasına dikkat çekerek 3 besin hakkında önemli uyarılarda bulundu. Beslenme konusunda tavsiyelerde bulunan Canan Karatay; doğal sirke, peynir ve tarhananın önemini vurguladı.

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