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Yaşam

Canan Karatay açıkladı! ''En sağlıklı diyet budur...''

Modern çağın getirdiği obeziteye karşı sağlıklı kilo vermek isteyenlere sevindiren haber Canan Karatay'dan geldi. Sağlıklı bir diyet için Canan Karatay püf noktaları açıkladı. İşte o öneriler...

9 Mart 2022 Çarşamba 02:33 - Güncelleme: 9 Mart 2022 Çarşamba 03:46
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Son zamanlarda artan obeziteye karşı ünlü doktor Canan Karatay, sağlıklı bir diyetin mümkün olduğu o püf noktaları açıkladı. İşte sağlıklı kilo vermenin o püf noktaları...

CANAN KARATAY DİYETİ PÜF NOKTALARI

Her gün mutlaka 40 ile 60 dakika arasında yürüyüş önerilen bu diyette yine her gün 8 ile 10 bardak arasında su içilmelidir. Diyet içerisinde hazırlanılan yemekler düşük ısıda ve uzun süre pişirilirken salatalara zeytinyağı, sirke ve limon suyu katılmalıdır.

Alkollü ve gazlı içecekler ile birlikte hazır meyve sularının yasak olduğu Canan Karatay diyetinde ekmek, yapay tatlandırıcılar, pirinç ve patates gibi karbonhidratların tüketilmesi kesinlikle yasaktır.

Bunların yerine badem, fıstık, fındık veya ceviz gibi kuru yemişler alternatif olarak tüketilebilir. Canan Karatay diyetinde pirinç ve makarnanın da kesinlikle yasak olduğu diyette günde bir porsiyon meyve tüketilebilir. Yemek yapılırken ay çiçek yağı ile mısır özü yağlarının yerine sızma zeytinyağı ve tereyağının kullanımı tavsiye edilirken, yiyecekler zeytin, zeytinyağı ve kekik ile nane gibi ürünlerin yer aldığı bir kapta yenebilir.

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