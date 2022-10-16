İSTANBUL 17°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ekim 2022 Pazar / 21 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5964
  • EURO
    18,0725
  • ALTIN
    981.972
  • BIST100
    3626.96
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Canan Karatay “Büyük yalan” diyerek uyardı! “Sakın tüketmeyin kanser olursunuz”
Yaşam

Canan Karatay “Büyük yalan” diyerek uyardı! “Sakın tüketmeyin kanser olursunuz”

Ünlü doktor Canan Karatay Türk toplumunun son yıllarda fazlaca tükettiği hazır gıdalara değinirken, içeceklerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kahvaltıda tüketilen besinlere ve içeceklere dikkat çeken Canan Karatay toplumun fazlaca tükettiği bir içecek hakkında “Büyük yalan” yorumunda bulundu. İşte o içecek…

16 Ekim 2022 Pazar 21:29 - Güncelleme:
Canan Karatay “Büyük yalan” diyerek uyardı! “Sakın tüketmeyin kanser olursunuz”
ABONE OL

Türkiye'nin yetiştirdiği önemli kalp ve iç hastalıkları doktoru Canan Karatay beslenme konusunda bilinen yanlışlara doğruluk getirdi. Özellikle kahvaltıda tüketilen meyve sularına dikkat çeken ünlü doktor yararlı olmasının "çok büyük bir yalan" olduğunu belirtti. Canan Karatay'ın çok önemli açıklamaları şu şekilde...

CANAN KARATAY: MEYVE SULARI ÇOK ZARARLI

Ünlü doktor meyve sularının sanıldığı kadar masum bir içecek olmadığını belirtti. C vitaminin sadece meyve sularında olmadığına değinen Canan Karatay, "Meyve suyunun alkolden bir farkı yok. Kansere yol açıyor. Karaciğerde yağlanmaya sebep oluyor." dedi.

Toplumun çok yanlış bilinçlendirildiğine bir kez daha dikkat çeken Canan Karatay, meyve sularının tüketilmesine karşı çıktı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.