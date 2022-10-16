Canan Karatay “Büyük yalan” diyerek uyardı! “Sakın tüketmeyin kanser olursunuz”

Türkiye'nin yetiştirdiği önemli kalp ve iç hastalıkları doktoru Canan Karatay beslenme konusunda bilinen yanlışlara doğruluk getirdi. Özellikle kahvaltıda tüketilen meyve sularına dikkat çeken ünlü doktor yararlı olmasının "çok büyük bir yalan" olduğunu belirtti. Canan Karatay'ın çok önemli açıklamaları şu şekilde...

CANAN KARATAY: MEYVE SULARI ÇOK ZARARLI

Ünlü doktor meyve sularının sanıldığı kadar masum bir içecek olmadığını belirtti. C vitaminin sadece meyve sularında olmadığına değinen Canan Karatay, "Meyve suyunun alkolden bir farkı yok. Kansere yol açıyor. Karaciğerde yağlanmaya sebep oluyor." dedi.

Toplumun çok yanlış bilinçlendirildiğine bir kez daha dikkat çeken Canan Karatay, meyve sularının tüketilmesine karşı çıktı.