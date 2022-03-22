Canan Karatay ''Dikkat diyerek'' uyardı! Ramazanda sakın bunu yapmayın

Posta 22 Mart 2022 Salı 14:17 - Güncelleme: 22 Mart 2022 Salı 15:48

Canan Karatay yaklaşan ramazan ayı öncesinde oruç tutacak olan kişilere uyarılarda bulundu. Su içmenin önemine dikkat çeken ünlü doktor sahurunda mutlaka yapılmasını söyledi.



CANAN KARATAY: SU İÇMEYE VE SAHURA KALMAYA DİKKAT EDİN

Sahurda ve iftarda tüketilmesi gereken besinlere de dikkat çeken Canan Karatay protein ağırlıklı beslenmesi gerektiğini belirtti. Protein olarak da yumurta, peynir ve yoğurdu önerdi. Karbonhidrattan kaçınılmasını söyleyen Canan Karatay, 1 avuç büyüklüğü kadar ramazan pidesinin tüketilebileceğini belirtti.

"İFTARINIZI 1 BARDAK SU İLE AÇIN"

Ünlü doktor iftarda mutlaka orucun 1 bardak su ile açılmasına dikkat çekti. Canan Karatay'ın sözleri şu şekilde: "Uykudan uyandığımız zaman ılık bir bardak su içmemiz gerektiği gibi, orucumuzu da ılık suyla açmalıyız. Çorba da sulu olduğu için rahatlıkla içilebilir. Ancak hazır çorbadan uzak durulmalı. Evde pişirilmiş tarhana, mercimek, ezogelin, yoğurt çorbası, her türlü sebze çorbası veya yuvalama gibi çorbalar olabilir. Zeytinyağlı, naneli bir kase cacık iç ferahlatır. Uzun süre boş kalan midemizi korumak için, suyun da çorbanın da ne çok sıcak ne de çok soğuk olmamasına dikkat etmeliyiz."