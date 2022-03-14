Canan Karatay ısrarla tavsiye etti! ''Bol bol tüketin bakteriler yok oluyor''

Prof. Dr. Canan Karatay beslenme konusunda verdiği önerilerle insanlar tarafından araştırılarak merak ediliyor. Son olarak ünlü doktorun duyurduğu kuru soğanın faydaları gündem oldu. Canan Karatay kuru soğanın nasıl tüketilmesi gerektiği hakkında önemli tavsiyelerde bulundu.
Canan Karatay'ın da 'bol bol tüketin' dediği besinlerin başında kuru soğan geliyor. Şifa kaynağı olan kuru soğan, özellikle çiğ olarak tüketildiğinde vücudun dost bakterileri olan prebiyotiklerin çoğalmasını sağlıyor. Canan Karatay, soğanın kavrulmasından ziyade çiğ olarak tüketilmesinin daha yararlı olduğuna değiniyor.
15 küçük boy kuru soğan (100g) 30 kalori.
9.3 gram karbonhidrat
1.7 gram lif
0.1gram yağ
1.1 gram protein
4 mg sodyum
146 mg potasyum