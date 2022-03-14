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Yaşam

Canan Karatay ısrarla tavsiye etti! ''Bol bol tüketin bakteriler yok oluyor''

Ünlü kalp ve iç hastalıkları uzmanı Canan Karatay beslenme konusunda topluma önemli uyarılarda bulunuyor. ‘Bol bol tüketin' diyerek duyurduğu kuru soğanın faydalarını bir bir sıralayan Canan Karatay'ın önerisi şu şekilde...

Posta14 Mart 2022 Pazartesi 18:54 - Güncelleme: 14 Mart 2022 Pazartesi 18:54
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Prof. Dr. Canan Karatay beslenme konusunda verdiği önerilerle insanlar tarafından araştırılarak merak ediliyor. Son olarak ünlü doktorun duyurduğu kuru soğanın faydaları gündem oldu. Canan Karatay kuru soğanın nasıl tüketilmesi gerektiği hakkında önemli tavsiyelerde bulundu.

CANAN KARATAY: BOL BOL TÜKETİN

Canan Karatay'ın da 'bol bol tüketin' dediği besinlerin başında kuru soğan geliyor. Şifa kaynağı olan kuru soğan, özellikle çiğ olarak tüketildiğinde vücudun dost bakterileri olan prebiyotiklerin çoğalmasını sağlıyor. Canan Karatay, soğanın kavrulmasından ziyade çiğ olarak tüketilmesinin daha yararlı olduğuna değiniyor.

KURU SOĞANIN BESİN DEĞERLERİ

15 küçük boy kuru soğan (100g) 30 kalori.

9.3 gram karbonhidrat

1.7 gram lif

0.1gram yağ

1.1 gram protein

4 mg sodyum

146 mg potasyum

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