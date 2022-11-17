Canan Karatay saat vererek ısrarla uyardı!

İç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, yemeğin acıkınca yenmesi gerektiğini ve gece saatlerinde yemek yenmemesi gerektiğini belirtti. Ayrıca Karatay, antidepresanların da tehlikeli olduğunun altını çizdi.

"ACIKTIĞINIZ ZAMAN YEMEK YİYİN"

"Saat 7'den sonra bir şey yememek lazım" diyen Karatay, "Vücudumuza hücrelerimize doğal ve sağlıklı gerçek besin arz ettiğiniz zaman zaten acıkmıyoruz. Onun için acıkınca yiyin diyorum" dedi.

"ANTİDEPRESANLAR ÇOK TEHLİKELİ"

Antidepresanların herkese yazılmasıyla ilgili de konuşan Karatay, "Dün yeni bir çalışma geldi antidepresanların boş verilen ilaçlardan hiçbir farkı yok. Antidepresanların boş verilen kontrol ilaçlarından, binlerce hastada yapılmış bu ve hiçbir farkı olmadığı görüldü" diye konuştu.

Prof. Dr. Canan Karatay, "Antidepresanlar çok tehlikeli, müthiş bağımlılık yapıyor ve beynin biyolojisini bozuyor ve de intihara teşebbüsler burada oluyor. Antidepresanlar bunu yapıyor, cinayetlerin sebeplerinin altında bunlar var. 5 yaşındaki çocuklara dahi yazılmaya başlandı. Türkiye ilaç firmalarının cenneti. Türkiye'de hekimlik yok ilaç firmaları ne derse onu uyguluyorlar. Onu söylediğim için davam var. Bu yüzden 95 tane davam var" İfadelerini de kullandı.