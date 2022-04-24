Canan Karatay üstüne basa basa uyardı! ''Yapmayın beyni mahvediyor''

Türkiye'nin önde gelen doktorlarından Canan Karatay topluma beslenme ve sağlık konusunda önemli uyarılarda bulunuyor. Ünlü doktor bu kez de hafıza ve beyin konusunda önemli sözler söyledi. Akşam'a konuşan Canan Karatay'ın 'beyne zarar veriyor' diye uyardığı çamaşır suyu hakkındaki sözleri şu şekilde...

CANAN KARATAY: BEYNİ BOZUYOR

Ünlü doktor evlerde kullanılan deterjan, dezenfektan ve çamaşır suyuna dikkat çekti. Beyne zarar verdiğini belirten bu malzemelerin kullanılmamasını tavsiye etti Canan Karatay özellikle yetişme çağında olan çocukların deterjan, dezenfektan ve çamaşır suyundan uzak tutulması gerektiğini söyledi.

CANAN KARATAY'DAN TAVSİYE

Tecrübeli doktor temizlik için sirke ya da doğal temizlik ürünlerini tavsiye etti. Çamaşırlarını sodyum karbonatla yıkadığı belirten Canan Karatay, bulaşık makinesinin olmadığını söyledi.