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Yaşam

Canan Karatay yine çılgına döndü! Evde sakın bunu yapmayın

Ünlü Prof. Dr. Canan Karatay evlerde kullanılan yanlış alışkanlıklara yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Ev temizliği konusunda, 'En büyük zehir bunlar' diyen Canan Karatay'ın uyarıları şu şekilde...

Aksam.com.tr28 Haziran 2022 Salı 00:11 - Güncelleme:
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Türkiye'nin yetiştirdiği önemli hekimlerden Canan Karatay Akşam'a önemli açıklamalarda bulundu. Ev temizliği konusunda çok büyük yanlışlar yapıldığına değinen tecrübeli doktor kullanılan süngerlerin ve deterjanların en büyük zehirler olduğunu söyledi.

CANAN KARATAY: EN BÜYÜK ZEHİR BUNLAR

Evde sağlıklı temizlik konusunda konuşan Canan Karatay doğal temizlik ürünlerinin kullanılması gerektiğini belirtti. Sünger yerine bez kullanılmasını tavsiye eden Canan Karatay, sadece bir süngerin, dünyadaki tüm insanlardan daha fazla sayıda bakteri barındırabileceğini söyledi.

CANAN KARATAY'IN TAVSİYESİ

Ünlü doktor bulaşık süngerlerindeki mikropların çok sıcak suda öldüğünü belirterek mutlaka bez kullanılmasını söyledi. Evlerden mutlaka uzak tutulmasının gerektiğini ifade eden Canan Karatay bu temizlik ürünlerini 'zehir' olarak niteledi.

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