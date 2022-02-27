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Yaşam

Canan Karatay'ın önerisi gündem oldu! “Kahvaltıda bunu tüketin”

Ünlü doktor Canan Karatay toplumda yanlış tüketilen besinlerle ilgili vatandaşlara uyarılarda bulunuyor. Kahvaltının önemine dikkat çeken Canan Karatay sabahları tüketilmesi için besin önerisinde bulundu. İşte detaylar…

Posta27 Şubat 2022 Pazar 23:28 - Güncelleme: 27 Şubat 2022 Pazar 23:28
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Sağlıklı beslenme üzerine araştırmalar yapan ünlü bir bilim insanı Canan Karatay günün en önemli öğünü olarak kahvaltıyı işaret ediyor. Güne başlarken kahvaltı yapmayan ya da hamur işi tüketen kişilere uyarılarda bulunan ünlü doktor tavsiye olarak ise şunları söylüyor...

CANAN KARATAY: KAHVALTIDA ET YİYİN

Artvin Çoruh Üniversitesi öğrencileriyle buluşan Canan Karatay programa katılanlarla soru-cevap şeklinde önerilerde bulundu. "Kahvaltıda ne tüketmeliyiz" sorusuna ise toplumda alışılagelmişin dışında bir cevap verdi: "Tabii ki kahvaltıda et yenir. Normalde kahvaltıda et yenir, bunun hiçbir sakıncası yoktur. Sadece yanında pilav, ekmek, patates kızartması yemeyin."

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