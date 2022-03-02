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Yaşam

Canan Karatay'ın sözleri tartışmayı yeniden başlattı! Kelle paça efsanesi gündeme oturdu

Prof. Dr. Canan Karatay'ın kelle paça çorbası ile ilgili sözleri yeniden gündeme oturdu. Ünlü doktor kelle paça içilmesinin koronavirüsü önleyebileceğini iddia etmişti. Canan Karatay'ın kelle paça ile ilgili sözleri maske yasağının açık havada kaldırılmasının ardından yeniden gündem oldu.

2 Mart 2022 Çarşamba 20:56 - Güncelleme: 2 Mart 2022 Çarşamba 20:56
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Ünlü tıp doktoru Canan Karatay'ın beslenme konusunda insanlara yaptığı uyarılar toplumda ilgiyle takip ediliyor. Pandeminin ilk çıktığı dönemde koronavirüsten korunmak için kelle paça tüketimini tavsiye eden Canan Karatay'ın sözleri maske yasağının açık havada kaldırılmasının ardından yeniden gündeme oturdu. Ünlü doktor şu sözleri söylemişti...

CANAN KARATAY: KELLE PAÇA TÜKETİN

Karatay kelle paça için, "O kadar süperdir ki bizim gibi bütün yaşlıların ağrılarını giderir. Diz ağrısı, kalça ağrısı, bel ağrısı. Kışın hastalıkları önler. Koronavirüsü önler. Koronavirüsü ve diğer, bütün virüsler aynıdır zaten. Farklı bir virüs değil. Mangalda kül bırakmıyorlar ama vücudumuzun bağışıklık sistemi güçlü olduğu zaman hiçbir virüs hastalandırmaz sizi. Onun için sabah akşam kelle paçayı yemeyi ihmal etmeyiniz" şeklinde bir açıklama yaptı. Karatay'ın bu görüşüne katılmayan uzmanlar ise gereğinden fazla kelle paça yemenin zararlarını anlattı...

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