İSTANBUL 33°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Temmuz 2020 Çarşamba / 8 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9319
  • EURO
    8,1551
  • ALTIN
    436.621
  • BIST100
    1152.7
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Canını hiçe sayan yaralı 112 ekiplerinden sigara molası istedi
Yaşam

Canını hiçe sayan yaralı 112 ekiplerinden sigara molası istedi

Aydın-İzmir karayolunda meydana gelen trafik kazasında araç içinde sıkışan sürücü uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden çıkarılırken, yaralı sürücünün canını hiçe sayarak 112 ekiplerinden sigara molası istemesi şaşırttı. Yaralı şahıs bir süre sigara içtikten sonra ilk müdahaleye izin verdi.

İHA29 Temmuz 2020 Çarşamba 00:06 - Güncelleme: 29 Temmuz 2020 Çarşamba 00:06
ABONE OL

İlginç olay, Aydın-İzmir Karayolu Germencik Ortaklar yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre Germencik istikametinden Ortaklar istikametine seyir halinde olan hafif ticari araç, önünde seyir halindeki saban takılı bir traktöre çarptı. Çarpmanın etkisi ile hurdaya dönen aracında sıkışan sürücü kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu mahsur kaldığı araçtan çıkarıldı. Araçtan çıkar çıkmaz sigara yakan yaralı sürücü, itfaiye ekipleri ağzından sigarasını alınca sigarasını içmek için görevlilere adeta yalvardı. Canını hiçe sayıp sigarasını içmeye devam eden yaralı sürücünün kendisine ilk yardım uygulamak isteyen 112 Acil Servis ekiplerinden de sigara molası istemesi herkesi şaşırttı. Sedye üzerinde de bir süre sigara içen şahıs daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kapanan karayolu ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, kazazedenin tiryakiliği adeta pes dedirtti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.