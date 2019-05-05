Canını hiçe sayarak otomobilin koltuğu yerine, üzerinde yolculuk yaptı
Ankara’nın Yenimahalle İlçesinde seyir halindeki otomobilin üzerine çıkan kişi hayatını hiçe saydı.
- İHA
Ankara’nın Yenimahalle İlçesinde Atatürk Orman Çiftliği yolu ile Yenimahalle köprüsü arasında seyir halinde olan 06 RMH 96 plakalı otomobilin üzerine çıkan yolcu, görenleri şaşkına çevirdi Arkasında bulunan otomobilin kendisini kameraya çektiğini gören şahıs, korku ve panik içinde otomobilin arka kapısını açarak seyir halindeki araca tekrar bindi.
Şahsın bu korkutan hareketleri, kameraya an be an yansıyor.
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