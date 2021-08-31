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Yaşam

Canını hiçe sayıp köprüden tur gemisinin üzerine atladı!

Sosyal medyada beğeni için çektiği videolarla hem kendini hem de diğer insanları tehlikeye sokan kişi bu kez Galata Köprüsü'nden hareket halindeki tur gemisinin üzerine atladı.

DHA31 Ağustos 2021 Salı 11:08 - Güncelleme: 31 Ağustos 2021 Salı 11:08
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Tık uğruna canını hiçe sayan kişi beğeni için çektiği tehlikeli videolarla hem kendini hem de diğer insanları tehlikeye sokuyor. Metrobüs ve otobüsün üzerine çıkarak yaptığı tehlikeli yolculuklarıyla tepki çeken kişi bu kez de Galata Köprüsü üzerinden hareket halindeki tur gemisine atladı. O anları kayıt altına alan kişi sosyal medyada yayınladığı görüntülerde ilk olarak köprü korkuluklarına tırmanıyor, daha sonra köprünün altından geçen geminin üzerine atlıyor. Görevliler tarafından farkedilen şahıs, güverteye indirilip ardından kaptan köşküne götürülüyor. Görevliler gence tepki gösteriyor.

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