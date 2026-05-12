Kentte öğleden sonra etkili olan sağanak sebebiyle yollarda su birikintileri oluştu.

Çankırı Belediyesi zabıta ekipleri, su birikintileri nedeniyle şerit çekerek kent merkezindeki bazı yolları trafiğe kapattı.

Biriken su nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı, AFAD ekipleri mahsur kalan bir araç sürücüsünü kurtardı.

Sağanak nedeniyle bazı ev ile iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Vatandaşlar, kovalarla iş yerinden suyu tahliye etmeye çalıştı.

Belediye ekipleri de su baskınları nedeniyle çalışma yürütüyor.

BOLU'DA SAĞANAK VE DOLU ETKİLİ OLDU

Bolu'da gün boyu aralıklarla devam eden sağanak yağış, öğleden sonra şiddetini artırarak yerini doluya bıraktı. Aniden bastıran dolu yağışı kenti adeta beyaza bürürken, yollar ve alt geçitler göle döndü.

Bolu kent genelinde sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan sağanak yağış, öğleden sonra yerini şiddetli doluya bıraktı. Yaklaşık yarım saat boyunca aralıksız devam eden yağış sebebiyle kentin bazı noktaları kısa sürede adeta beyaz örtüyle kaplandı.

ALT GEÇİTLER GÖLE DÖNDÜ

Şiddetli yağışın ardından kentin en önemli ulaşım ağlarından biri olan D-100 kara yolunun yol kenarları ve alt geçitler suyla dolup taştı. Adeta göle dönen alt geçitlerde ilerlemekte güçlük çeken sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Su birikintileri nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamalar meydana gelirken, vatandaşlar ve araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

BAKANLIK 16 İLİ "SARI" KODLA UYARDI

İçişleri Bakanlığı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Trakya kesimindeki 16 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu.

Bakanlığın NSosyal hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgi doğrultusunda "sarı" kodla işaretlenen illerin yer aldığı Türkiye haritası paylaşıldı.

Buna göre bugün Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri (Bolu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Amasya, Tokat, Sinop, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri) ile İç Anadolu'nun kuzeyinde (Ankara'nın kuzey ve doğusu, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas) yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Trakya kesiminde beklenen gök gürültülü sağanağın, Edirne'nin kuzeyi ile Kırklareli çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.