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Yaşam

Çardak orman yangını geceyi aydınlattı

Denizli'de meydana gelen orman yangını havadan görüntülendi.

IHA04 Eylül 2020 Cuma 00:23 - Güncelleme: 04 Eylül 2020 Cuma 00:23
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Denizli’de meydana gelen orman yangını havadan görüntülendi. Geceyi aydınlatan yangın ekiplerin cansiperane mücadelesi ile kontrol altına alınmaya çalışılırken vatandaşlar korkuyla izledi.

Denizli’nin Çardak ilçesi Hayriye Mahallesinde öğle saatlerinde meydana gelen orman yangını yaklaşık 10 saattir müdahale ediliyor. Ekipler cansiperane müdahale ederken vatandaşlar ara ara yükselen alevleri korkuyla izledi. Yaklaşık 25 hektar zarar görürdü. Alevlerin yükseldiği orman yangını İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından havadan görüntülendi. Ekipler alevleri kontrol altına almaya çalışırken çevre illerden çok sayıda takviye ekip sevk edildi.

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